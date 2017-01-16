Başkan Ataç'tan Dernek Ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt Ahmet Ataç, Seyyid Kemal Sultan Kültürünü Yaşatma Koruma Geliştirme ve Dayanışma Kültür Derneğini ziyaret etti.



Çamlıca mahallesi Tombakzade caddesinde bulunan dernek ziyaretinde vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Ataç, belediyenin hayata geçirdiği ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Ataç burada yaptığı konuşmasında "Tepebaşı'nda her yere eşit hizmet veriyoruz. Çamlıca Kapalı Pazar üstüne bir düğün salonu yapma projemiz var. Eskişehir halkını seviyorum. Tepebaşı o kadar iyi bir noktaya geldi ki benim yüz akım oldu. Çamlıca mahallemiz çok büyük ve gelişen bir mahallemiz sizlerle bir arada olmaktan son derece memnun oldum" dedi.



Vatandaşlar daha sonra Başkan Ataç'a talep ve isteklerini ilettiler. - ESKİŞEHİR