Başkan Ataç'ın 1 Mayıs Mesajı

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Ataç, 1 Mayıs'ın, işçi sınıfının bütün dünyadaki birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak 1889 Paris Kongresi ile ilan edildiğini ifade ederek, devamında şunları belirtti:



"1 Mayıs kutlamaları, daha adil bir dünyayı kurma yolunda işçilerin, emekçilerin görkemli bir sembolü haline gelirken, egemen çevrelerin de çeşitli baskılarına uğramıştır. Ülkemizde 1977 yılındaki 'kanlı 1 Mayıs', ardında bıraktığı soru işaretleriyle bu baskılara gösterilebilecek önemli bir örnektir. 1 Mayıs'ın 'bayram' ve dolayısıyla bir 'tatil günü' ilan edilmesine, öte yandan güvenlik gerekçesiyle emekçiler için bir sembol haline gelen Taksim'in yasaklanmış olması önemli bir çelişkidir. Günümüzde farklı iş kollarında yaşanan iş cinayetleri, ülkemizde çalışma koşullarının ne denli olumsuz bir ortamın içinde bulunduğunu göstermektedir. Özellikle maden ve inşaat iş kolunda yaşanan iş cinayetleri dikkat çekmektedir. Bu güzel dayanışma gününde tüm insanların emeğinin karşılığını aldığı, çocuk işçiliğinin son bulduğu, adil ve yasaksız bir dünya dileğiyle tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlarım." - ESKİŞEHİR