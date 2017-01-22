Başkan Ataç, Asker Düğününe Katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çukurhisar'da düzenlenen Asker Düğünü'ne katılarak gençlerin ve ailelerin gururuna ortak oldu.



Başkan Ataç, "Bizler için askerlik onurdur, şereftir. Mustafa Kemal'in kurduğu bu orduya hizmet etmek bizim için şereftir. Gençlerimize hayırlı olsun. Gençler vatan borcunuzu tamamlayarak sağ salim geri dönün. Allah'a emanet olun. Sizler bizim için kınalı kuzularsınız. Hayırlısı ile teskerenizi alın, söz veriyorum nikahlarınızı da ben kıyacağım" dedi.



Başkan Ataç, daha sonra gençlere hediyelerini dağıtarak, vatani görevleri için uğurladı. - ESKİŞEHİR