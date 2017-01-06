Başkan Ataç Alpu'ya Konuk Oldu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Alpu'da ev ve kahvehane ziyareti gerçekleştirdi.



Başkan Ataç, fırsat buldukça ilçelerde vatandaşlar ile bir araya geldiğini belirterek "Alpu'da dostlarımıza bir ziyaret gerçekleştirdik. Bizlere kapılarını açtılar, ekmeklerini bölüştüler. Kurulan bu dostluklar çok önemli. Bizi ağırlayan ve misafirperverlik gösteren Alpulu dostlara teşekkür ediyorum" dedi.



Tepebaşı Belediye Başkanı daha sonra kahvehane ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti. - ESKİŞEHİR