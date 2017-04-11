Başkan Ataç'a "Sanata Katkı Kurumsal Ödülü"

11. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, 8. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 7. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrasının kurulması ödül kazandırdı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç;

"İnsan iyi bir şey yaptığı zaman bunun karşılığını görüyor"



ESKİŞEHİR - Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Sanata Katkı Kurumsal Ödülü"ne layık görülen Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ödülünü aldı.

Türkiye'nin en eski sanat derneklerinden Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneğinin "47. Büyük Sanat Buluşması", Ankara'da gerçekleşti. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen törende, 11. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, 8. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 7. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrasının kurulması ve her alanda sanat eğitimlerine öncülük etmesi nedeniyle Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a, Sanata Katkı Kurumsal ödülü CHP Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından verildi.

Başkan Ahmet Ataç, çok köklü bir dernek olan Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneğinin 47'inci ödülüne kendilerini layık gördükleri için çok gururlandığını söyledi. İnsan iyi bir şey yaptığı zaman bunun karşılığını gördüğünü belirten Ataç, "Bizim yaptığımız işler de böyle bir şey işte. 11. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, 8. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 7. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrasının kurulması gibi 4 tane projemizi hayata geçirdiğimiz için bu ödüle layık gördüler" dedi.

Ataç, "Bu projeleri uyguladığımız için sanat, Cumhuriyet, eğitim, havacılık kenti Eskişehir'den sevgilerimizi getirdik, bunun mutluluğu içinde Eskişehir'e döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Nisan tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine açık olacak sergiye, 176 sanatçı resim, heykel ve benzeri yapıtlarıyla katıldı.