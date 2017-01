Başkan Asya, Öğrencilere Tavsiyelerde Bulundu

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.



Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından her cuma günü düzenlenen 'Kariyer Günleri' programının bu haftaki konuğu Başkan Asya oldu. Cuma namazı öncesi okulu ziyaret eden Başkan Asya, idareci ve öğretmenler tarafından karşılandı. Cuma namazını öğrencilerle beraber okulun mescidinde kılan Başkan Asya, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Belediyenin faaliyetleri ile ilgili öğretmenleri bilgilendiren Başkan Asya, merak edilen soruları da yanıtladı. Bir süre öğretmenlerle sohbet eden Başkan Asya, daha sonra tekrar mescitte öğrencilerle buluştu. Öğrencilere kendi tecrübelerini paylaşan Başkan Asya, kendisinin de bir İmam Hatipli olduğunu ve bundan her zaman gurur duyduğunu ifade ederek, "Sizin şu an eğitim gördüğünüz bu okuldan mezun oldum. Her zaman İmam Hatip mezunu olmaktan gurur duyduğumuz ifade ettim. Burada edindiğim bilgi ve tecrübelerimle hayata atıldım. Bugün bir kardeşiniz olarak samimi bir ortamda sizlerle buluşmaktan mutlu oldum" dedi.



Gençlerin bu ülkenin asli unsurları olduğunu kaydeden Başkan Asya, "Ülke olarak sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Allah'a şükürler olsun ki birlik ve beraberlik anlamında samimi bir ortam oluşturulduğunda bütün sıkıntılar ortadan kalkıyor. Ancak niyeti bozuk kesimlerin fitne ve fesat yayması kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bizler bu tür girişimlere müsaade etmeyeceğiz. Olaylardan haberdar olacağız ve doğru olanı dillendireceğiz. İmam Hatipliler bugüne kadar çeşitli badireler atlattı. 1950'lerde açılmaya başlanan bu okullar bazı dönemlerde birçok zulme maruz bırakılmıştır. Ama her şeye rağmen gerçek İmam Hatip ruhu ile bu ülkede ciddi değişimler yaşandı. Kendi yerelimizde bile çok güçlü birlikteliklere sahiptik. Kendimden örnek vereyim. Biz 39 mezun arkadaş halen birbirimizle görüşüyoruz. Bu arkadaşlarımın tamamı çeşitli kademelerde görev yapıyor. Kendi hayatlarını idame ettirmenin yanı sıra ülkesine ve milletine faydalı olmaya devam ediyorlar. Olağandışı durumlar bir araya gelmemiz güçlü bir bağımızın olduğunun göstergesidir. Sizlerin birlikteliği çevrenizdekilerin birlikteliğidir" ifadelerini kullandı.



Öğrencilerin okuyarak bu ülkeye sahip çıkmak zorunda olduklarını dile getiren Asya, "Ceberut yapıların bu ülkede oluşturduğu tahribatları sizler gidermelisiniz. İslam adı altında yapılan kötülüklere hep beraber dur demeliyiz. Biz dinin gereklerini yaparak çevremize doğru bilgiyi aktarmak zorundayız. Bu ülkenin şu anki istikrarının altında geçmişten gelen bir İmam Hatip ruhu vardır. Allah'a şükürler olsun ki bu ruh halen yaşatılıyor. Bunun devamını da sizler getireceksiniz. Sizler yarınlarımızın umudusunuz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemde aramıza nifak sokmak isteyenlere karşı dik durmalıyız. Onlara gereken tepkiyi göstermeliyiz. Türkiye şuan bütün mazlumlara ev sahipliği yapıyor. Balkanlar da bir sıkıntı olduğunda oradakiler Türkiye Ensar görevini yapıyor. Aynı şekilde Orta Asya'da, Ortadoğu'da zulme maruz kalanlara Türkiye kucak açıyor. Biz bunu dinimizin ve insanlığımızın gereği yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Sizlerden istirhamım yaşananları doğru analiz etmek için araştırın ve doğru kararlar verin. Çünkü sizler bir ülkenin geleceğini belirleyeceklersiniz. Sizlerden beklentilerimiz var. Bu sorumlulukla hareket etmenizi rica ediyorum. İnşallah sizlerle birlikte çok daha güzel işler yapacağız. Bu duygularla hepinizi Allah'a emanet eder, sevgilerimi sunarım" diye konuştu.



Başkan Asya, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularına cevap verdi. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUŞ