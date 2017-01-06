Başkan Asya, Öğrencilere Bir Araya Geldi

MUŞ (AA) ) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrencilere tecrübelerini anlatan Başkan Asya, mezun olduğu okula belediye başkanı olarak gelmenin mutluluğu içerisinde olduğunu anlattı.



Gençlerin ülkenin asli unsurları olduğunu ifade eden Asya, ülke olarak sıkıntılı günlerden geçildiğini, birlik ve beraberlik içerisinde bu sıkıntıların üstesinden gelindiğini kaydetti.



Asya, ülkede fitne çıkaranlara müsaade etmeyeceklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Sizler okuyarak bu ülkeye sahip çıkmak zorundasınız. Ceberut yapıların bu ülkede oluşturduğu tahribatları sizler gidermelisiniz. İslam adı altında yapılan kötülüklere hep beraber "dur" demeliyiz. Biz dinin gereklerini yaparak çevremize doğru bilgiyi aktarmak zorundayız. Bu ülkenin şu an ki istikrarının altında geçmişten gelen bir İmam Hatip ruhu vardır. Sizler yarınlarımızın umudusunuz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemde aramıza nifak sokmak isteyenlere karşı dik durmalıyız. Onlara gereken tepkiyi göstermeliyiz."