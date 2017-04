Başkan Asya'dan Referandum Çalışması

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 16 Nisan'daki halk oylamasının önemine değinerek, güçlü bir Türkiye için elbirliği yapılması gerektiğini söyledi.



Halk oylamasına kısa bir süre kala çalışmalarına aralıksız devam eden Belediye Başkanı Feyat Asya, toplumun her kesimine ulaşmak için özel bir çaba sarf ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 200 köy, 23 belde ve mahallelere giden Başkan Asya; yaşlı, genç, kadın, herkesi ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu ülke için kazanımlarını anlatmaya devam ediyor. Gündüz çeşitli programlara katılan Başkan Asya, gece de ev ziyaretleri ile yeni sistemin gerekliliği ile ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.



Belediye Başkanı Feyat Asya, bu kapsamda AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve AK Parti İl Başkanı Namık Ergün ile 2014 yerel seçimlerinde sandıklarda görev alan vatandaşlarla bir araya geldi. Lale Parkında gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu toplantıda konuşan Başkan Asya, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum un önemine değinerek güçlü bir Türkiye için elbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Referandum kampanyasının başlaması ile sahaya çıktıklarını kaydeden Başkan Asya, "Hükümetimiz tarafından halk oylaması kararı alınır alınmaz teşkilatlarımızla birlikte çalışmalarımıza başladık. Son viraja girdiğimiz bugüne kadar merkez ve tüm ilçelerimizin yanı sıra 23 beldemizi ve yaklaşık 200 köyü ziyaret ettik. Buradaki vatandaşlarımızla hasbıhal ettik. Aynı şekilde merkeze bağlı köylerimiz ile merkezdeki mahallelerimizi sürekli ziyaret ettik. Hemşehrilerimize yeni sistemin kazanımlarını anlattık. Bunun siyasi bir tercih olmadığını, ülkenin geleceğini belirlemek olduğunu her platformda söyledik. 18 maddenin tamamı bu ülkenin şekillenmesi için atılan önemli bir adımdır. Allah'ın izniyle pazar günü güçlü bir evet çıkması, Türkiye'ye farklı bir sayfa açtıracak. Allah'ın izniyle sizlerin de desteği ile bu kararımızla şer güçlerin ittifakını bertaraf edeceğiz" dedi.



Başkan Asya, AK Parti iktidarı öncesi Türkiye'nin dünya ülkeleri karşısındaki itibarını hatırlatarak, "Allah'a şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşlarının görevi devralması ile bu ülke hak ettiği saygınlığa kavuşmuştur. Aynı şekilde ekonomik atılımlarla sınırlarımızı aştık. İnşallah yeni sistemle bu çok daha iyi seviyelere gelecektir. Dolayısıyla 16 Nisan bu ülkenin her bir ferdi için çok önemlidir. İnşallah sizlerin desteği sayesinde kendi yerelimizden çıkaracağımız güçlü bir evet ile sesimizi yükselteceğiz" diye konuştu.



AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, "Bugün 'Hayır' çıkması için birçok kesim bir araya gelmiş. Normalde birbirlerine selam vermeyen bu kesim, ülkenin istikrarını düşünerek hareket etmiyor. Batılı ülkeler bile bu referandum dan 'evet' çıkmaması için mücadele ediyor. Bizim ülkemizdeki bu oylama onları niye ilgilendirsin? Onlar bu anayasa değişikliğinin halk tarafından onaylanması ile bu ülkenin nasıl ilerleyeceğini biliyor. Türkiye'nin büyüdüğünün farkındalar ve kendilerine rakip olmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak bizler inanıyoruz ki halkımız doğru olanı biliyor ve görüyor. İnşallah halkımızın güçlü desteği ile biz bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz" şeklinde konuştu. - MUŞ