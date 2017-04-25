Başkan Asya, Başarılı Öğrencileri Kabul Etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, çeşitli alanlarda dereceye giren Muş Özel Final Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.



Okullar arası müsabaka ile Türkiye genelinde yapılan sınavlarda başarılı olan öğrencileri kutlayan Asya, çocuk ve gençlere yönelik birçok alanda çalışma yaptıklarını ifade etti.



Öğrencilerin bilgiye ulaşmalarını sağlamak ve rahat ortamda ders çalışabilecekleri mekanlar yapmak amacıyla "Bilgi Evleri Projesi"ni başlattıklarını belirten Asya, Muratpaşa ve Sunay mahallelerinde uyguladıkları projeyi kentteki bütün mahallelere yayacaklarını vurguladı.



Çocukların, gençlerin ve ailelerin güzel vakit geçirebilecekleri yeşil alanlar yaptıklarını anlatan Asya, sosyal, kültürel ve sportif alanda da birçok yeniliğe imza attıklarını belirtti.



Asya, başarılı olan öğrencilere kitap hediye etti.