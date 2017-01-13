Başkan Aşık'tan Ak Partili Dinç'e 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Halil Aşık ve yönetimi AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç'i ziyaret etti.



AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç'e, sivil toplum kuruluşları, farklı kurum ve kuruluşlardan hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Halil Aşık ve yönetimi, AK Partili Dinç'i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Partili Dinç, Başkan Aşık ve yönetim kuruluna teşekkür etti. - MANİSA