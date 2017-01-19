Başkan Aşan, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan, yerel ve ulusal basında görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.



AK Parti il binasında düzenlenen programında konuşan AK Parti Şırnak İl Başkan Mehmet Aşan, "Bundan böyle hep beraber el ele verip, içinde bulunduğumuz memleketin sorunlarını çözmek için birbirimizle iletişim halinde ve diyalog halinde olursak daha iyi olacaktır. Buna ihtiyacımız vardır. Hepimiz için önemli olan Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüdür, Türkiye'nin geleceğidir. Biz de Şırnak olarak bulunduğumuz burada bize düşen görevler vardır. En iyi şekilde görevimizi yapma zorunluluğumuz vardır. Eğer bir memleket ileriye gidecekse, eğer sorunlardan kurtulacaksa ve çözümler olacaksa buda aydın insanların öncüllüğü ile olur. Aydın insanlar yani sizler, bizler hep beraber Şırnak ilimiz için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Allah'ın izniyle biz bunu başaracağız. Geçmişte buralarda bir gücün milletin gücün üstünde devrede olmasıyla bazı konularda yetersiz kaldık. İstenmeyen durumları yaşadı. Fakat netice olarak Şırnak'ta terör gelip buraları kontrol altına almışsa, terör bölgede zirve yapmışsa, FETÖ terör örgütü ile yapılan iş birliği ile olmuştur. Bu olay tabi sonradan ortaya çıktı. PKK ve FETÖ terör örgütü istedikleri kaosu oluşturarak, millet ile devleti hendek siyaseti ile karşı karşıya getirmek istendi. Şırnak'ta binlerce insanın ölümünü gerçekleştirme hesaplarını yaptılar. İnsanlar evlerini terk etmeseydi belki binlerce insan ölecekti. Ama insanlarımız evlerini terk ederek onların oyunlarını bozdu" dedi. - ŞIRNAK