Başkan Anlayan: "Karla Mücadele Çalışmaları Yoğun Şekilde Devam Ediyor"

Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Karla Mücadele ve Koordinasyon Masası, 3 gündür gece gündüz devam eden kar yağışına karşı mücadele başlattı.



Çalışmalar kapsamında merkezde imarlı alanlarda 1 greyder, 2 beko loder, 2 tuzlama kamyonu, Büyükşehir Belediyesi'nin 1 kar küreme aracı ile merkezde, Aslancami hattında 1 greyder, 1 beko loder, İslamdağ ve Hatipli bölgelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin 1 greyderi, 2 tane beko loderi, Bolaman ve Yalıköy istikametinde Büyükşehir Belediyesi'nin 1 beko loder araçları ile karla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri imarlı alanlardan fırsat buldukça Bolaman ve Yalıköy'deki çalışmalara destek veriyor. Kar yağışının merkezde daha yoğun olduğu bildirildi. 3 gündür gece gündüz çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren ekipler, ayrıca vatandaşların karla ilgili taleplerini de en kısa zamanda yerine getiriyor. Karla Mücadele ve Koordinasyon Masası bünyesindeki ekiplere gösterdikleri çaba ve gayret dolayısıyla teşekkür eden Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Özellikle ülkemizin orta Karadeniz Bölgesinde Cenabı Allah'ın rahmet göstergelerinden biri olan kar yağışının bereketini yaşıyoruz. Elbette böyle bereketi olan bir durumun zahmeti de oluyor. Çok şükür ekiplerimizin gayretli çalışmaları sonucunda şu ana kadar vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşamadı. İlgili birim amirlerimizle birlikte gün boyu yaptığımız kontrollerde bütün yollarımızın ulaşıma açık olduğunu gördük. Şehrimizin zor coğrafi konumuna rağmen en üst noktalarda da karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında gece gündüz çalışan ekiplerimize ve desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediyemiz ekiplerine de teşekkür ederim, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi. - ORDU