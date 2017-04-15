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Başkan Anlayan: "2017 Yılı Fatsa İlçemiz İçin Yatırım Yılı Olacak"
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Başkan Anlayan: "2017 Yılı Fatsa İlçemiz İçin Yatırım Yılı Olacak"

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, 2017 yılının Fatsa için yatırım yılı olacağını söyledi.

Başkan Anlayan:

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, 2017 yılının Fatsa için yatırım yılı olacağını söyledi.

Başkan Hüseyin Anlayan bahar sezonunun gelmesi ile birlikte çalışmalara hız verdiklerini belirterek, "Bu anlamda belediyemize yollarının onarımı için müracaat eden Salihli Muhtarımız ve halkımızın talebini değerlendirerek kısa sürede yolun çakıllama işini tamamlayarak daha iyi şartlarda hizmet vermesini sağladık. Bundan sonrada belediyemize yol için müracaat edilen yerlerle alakalı, öncelik sırası takip edilmek kaydıyla çalışmalarımız devam edecektir. Gerek şehir merkezindeki mahallelerimizde gerekse de büyükşehirden sonra mahalle statüsüne dönüşen köylerimizde çalışmalarımız hızla devam edecektir. Vatandaşlarımızdan bu anlamda biraz daha sabır bekliyoruz. 2017 yılı Fatsa ilçemiz için yatırım yılı olacaktır" dedi.

Salihli Mahallesi Muhtarı Ahmet Atıf Katar ise yol taleplerini kısa sürede değerlendiren Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan nezdinde tüm ekibine teşekkür etti. - ORDU

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