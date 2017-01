Başkan Amcadan Karne Hediyesi

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı sömestr tatiline girmesiyle karne hediyesi heyecanı yaşayan öğrencilere sürpriz hediye Başkanı amcalarından geldi.



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık 2016-2017 Yarı Yıl tatili dolayısıyla ilköğretim öğrencilerine lunapark bileti hediye etti. Yarıyıl tatiline giren ilköğretim öğrencilerine karne hediyesi olarak lunapark bileti hediye etme geleneğini bu yıl da sürdüren Alıcık, Nazilli Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan lunapark biletlerini Nazilli Merkez ve mahallelerinde dahil olmak üzere 72 ilköğretim okuluna dağıttı. Öğrencilere karneleriyle birlikte verilmek üzere okullara teslim edilen hediye biletlerden, Belediye Başkanı Haluk Alıcık'da bizzat merkezdeki bazı ilköğretim okullarına giderek hediyesini kendi elleri ile miniklere hediye etti. Gittiği her okulda minik öğrencilerin büyük ilgi ve alakası ile karşılaşan Haluk Alıcık, Yarıyıl tatili boyunca geçerli olacak lunapark biletlerinin çocuklar için çok küçük bir hediye olduğunu söyledi.



Başkan Amcalarını karşılarında gören minikler bir de hediye lunapark biletlerini Başkan Alıcık'ın elinden alınca mutlulukları ikiye katlandı. Biletlerini alan çocuklar teşekkür ifadelerini çoğu kez Haluk Alıcık'a sarılarak, öperek ve onunla fotoğraf çekilerek göstermeye çalıştı. Çocukları mutlu etmenin, yüzlerini gülüyor olarak görmenin ayrı bir hazzı ve tadı olduğuna vurgu yapan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Nazilli Belediyesi olarak yarının büyükleri, çiçeklerden daha güzel çocuklarımıza yarıyıl tatili armağanı olarak ücretsiz lunapark bileti hazırladık. Kendileri küçük ama kalpleri, gönülleri kocaman olan her biri ayrı değerli çocuklarımız için küçük bir hediye verdik. Gönül ister ki keşke daha fazlasını verebilsek. Onların her birinin yüzündeki gülümseme dünyalara bedel, mutlulukları mutluluğumuz" diye konuştu. - AYDIN