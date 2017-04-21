Başkan Altınok'tan 23 Nisan Mesajı
AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile bir mesaj yayınladı.
AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile bir mesaj yayınladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile bir mesaj yayınlayan AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, mesajında, "23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti açısından önemli bir tarihtir.23 Nisan 1920'de açılan Meclisimizin, kurulduğu andan bugüne kadar geçen süre içerisinde devletimizin, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en büyük teminatı olmuştur. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza meclisimizin kurulmasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün tüm dünya çocukları tarafından coşkuyla kutlanmaktadır. Bu bayram Türkiye Cumhuriyetinin gelecek nesillere verdiği değerin, inancın ve güvenin bir göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tüm kalbimle kutluyor, mutluluğunuzun, coşkunuzun ve umutlarınızın hep var olması temennilerimle, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE