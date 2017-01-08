Başkan Altınok Öz Kar ile Mücadele Ekiplerini Ziyaret Etti

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, ilçede belediye ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.



Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, kar yağışı nedeniyle çalışmaları yürüten karla mücadele ekipleri ile bir araya geldi. Başkan Öz, Kartal genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özverili çalışmalarından dolayı çalışan ekiplere teşekkür eden Öz, daha sonra ilçedeki esnafları ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Ziyarette Erzincan Refahiye Belediye Başkanı Cevdet Çınar, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal Belediyesi meclis üyeleri de eşlik etti.



Kartal Belediyesi, ülke genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla kar yağışının başladığı günden bugüne kadar aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Kartal'ın 20 mahallesinde ekipler kar küreme, tuz serpme aracı ile çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca hastalık, doğum, ölüm gibi üzücü olaylar için de çalışmalar sürerken, sokak hayvanlarına da kuru mama dağıtımı yapılıyor. - İSTANBUL