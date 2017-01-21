Başkan Altepe Türkçe Öğrenen Suriyelileri Ziyaret Etti

Zorunlu dış göç ile gelen ve geçici koruma altına alınan Suriyelilerin yerel halkla entegrasyonunu sağlamak amacıyla Bursa Kent Konseyi ve Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği (IMPR) işbirliği ile Osmangazi Halk Eğitim Merkezi'nden sertifikalı Türkçe Okuma Yazma kursu düzenleniyor. 18 yaş üzeri kadın-erkek Suriyelilerin katıldığı kurslar kapsamında haftanın altı günü, günde üç farklı seansta toplam 170 kişi eğitim alıyor. Bursa Kent Konseyi tarafından ücretsiz olarak IMPR'ye tahsis edilen ofislerde yılda 1000 kişinin eğitim alması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ile birlikte Türkçe kursuna katılan Suriyelileri sınıfta ziyaret etti. Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni'den kurs hakkında bilgi alan Başkan Recep Altepe, Suriyeli kursiyerlerle de sohbet etti. Türkiye ile Suriye'nin birlikte gelişip, kalkınacağını söyleyen Başkan Altepe, bu sıkıntıların bir gün son bulacağını belirtti. Kursiyerlere 'Her gecenin bir sabahı var. İnşallah bu gecenin de bir sabahı olacak' diyen Başkan Altepe, "Düşmanlarımızı hep birlikte üzeceğiz, dostlarımızı sevindireceğiz. Bunlar için el birliğiyle çalışacağız. Umarım zulüm bir an önce biter ve bu coğrafyayı geleceğe huzur içinde taşırız. Bunun için bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Kardeş ve dost Suriye'de 6 senedir savaşın ve zulmün devam ettiğini ifade eden Altepe, Türkiye'nin ve Bursa'nın gerçek anlamda kardeşleri olduğunu her platformda gösterdiğini dile getirdi. Suriyelilerin ayakta kalması ve muzaffer olmaları için gereken katkıyı verdiklerini söyleyen Altepe, "Şehrimizde 130 bin civarında kayıtlı Suriyeliyi misafir ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin topluma entegre olmaları, sosyal hayata adapte olmaları, zorluk çekmemeleri ve üretimin de içerisinde olmaları gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi birçok alanda hizmet veriyor. Bu kapsamda Suriyeli kardeşlerimize Türkçe dersler veriliyor. Toplumsal hayatın içerisine daha rahat karışmalarını arzuluyoruz. IMPR tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve Bursa Kent Konseyi'nin yer göstermesiyle Türkçe kurslar veriliyor. Her alanda desteğimiz sürecek" dedi.

IMPR Kurumsal Politikalar Belirleme Başkanı Yüksel Yeni ise, Bursa'da yaşayan Suriyelilerin topluma entegre olmalarında önlerinde en büyük engel olan dil sıkıntısını çözmek için kurslar düzenlediklerini belirtti. Bursa'da başlattıkları pilot uygulamada 17 farklı yerde Türkçe kurslar açtıklarını, yaklaşık 1000 kişinin kurslara katıldığını anlatan Yüksel Yeni, kurslara destek veren Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe'ye, ilçe belediye başkanlarına ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni'ye teşekkür etti. Kursa katılan Suriyelilerin hem Türkçe öğrendiğini, hem de birbirleriyle kaynaştığını söyleyen Yeni, projenin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte yürütüldüğünü hatırlattı.

Başkan Altepe'nin ziyaret sonunda 'Fi emanillah measselam' (Allaha emanet olun) derken, Suriyeli mülteciler de desteklerinden ötürü Başkan Altepe'ye teşekkür etti.

Kursların bitiminde Merinos AKKM'de düzenlenecek tören ile kursiyerlere sertifikaları takdim edilecek.