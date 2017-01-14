Başkan Altepe, Hamsi Dağıttı

Festivalde vatandaşlara balık dağıtan Başkan Altepe, milli ve manevi değerlerden ödün vermeyerek vatanına sahip çıkan Karadeniz insanıyla gurur duyduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu yıl 3´üncüsü yapılan festival, Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği binası önünde gerçekleştirildi. Kurulan çadırlarda pişirilen hamsiler, katılımcılara dağıtıldı. Ekmek arası olarak yaklaşık 2 ton hamsinin dağıtıldığı etkinlikte uzun kuyruklar oluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı konuşmada, hamsi festivalinin geleneksel hale gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Toplumu kaynaştıran, heyecan oluşturan bu tür etkinliklerin önemine değinen Başkan Altepe, "Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde, milli ve manevi değerlere sahip çıkan bölgelerin başında Karadeniz geliyor. Bu nedenle sizlerle gurur duyuyoruz. Bizler de Karadeniz insanına her zaman için sahip çıkacağız" dedi.

Başkan Altepe, konuşmasında, başta Bursa olmak üzere kentlerde değişik kültürlerin yaşatılmasının önemine değindi. Değerlere sahip çıkmanın halkı bütünleştirdiğini ve toplumu dinamikleştirdiğini söyleyen Başkan Altepe, bu tür güzellikleri yaşatmanın vatanını seven herkes için bir görev olduğunu ifade etti. Kültürlere sahip çıkarken Bursa'nın da ihmal edilmemesini isteyen Başkan Altepe, "İnşallah hep birlikte Bursamızı, ülkemizi geleceğe taşıyacak adımları atmış olacağız. Bu güzel organizasyon nedeniyle Rizeliler Derneği yetkililerine teşekkür ediyorum. Bursamız, kültürümüz ve yöremiz için hayırlar getirsin" diye konuştu.

Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hızır Ofluoğlu ise yaptığı konuşmada, festivalin artık Bursa´da geleneksel hale getirildiğini söyledi. Festivali her geçen sene daha da genişleterek yapmaya çalıştıklarını anlatan Ofluoğlu, "Biz bu festivali hamsi ve horon adıyla yapıyorduk. Yaşanan terör olaylarından dolayı horonu kaldırarak ´Hamsi ve Kültür Festivali´ne çevirdik. Kardeşlik havasında festivalimizi yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Hızır Ofluoğlu, festivale katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye teşekkür etti.