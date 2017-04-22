Başkan Altay: "Miracı Kalbimiz ve Ruhumuzla Yaşamalıyız"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Miraç Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Kandillerin fırsat günleri olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Bu gecelerin manevi atmosferinden istifade etmeliyiz" dedi.



Üç ayların manevi değeri yüksek, önemli gecelerle taçlandığını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Miraç kandili nedeniyle yayınladığı mesajında, "Miraç, insanın manevi yükselişini, çıkışını, Allah'ın kullarına sunduğu lütuf ve hikmeti ifade eder. Miraç; Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya kutsal yolculuğu, yükselişidir. İçinde, inananlar için müjde, hikmet, lütuf, aşk olan isra ve miraçla Allah insanlara ulvi mesajlar vermiştir. Allah'ın peygamberimize ve ümmetine sunduğu manevi bir lütuf olan miraç ile verdiği mesajın muhatabı olarak, sorumluluklarımızı her zaman hatırlamalı ve miracı ruhumuzla, kalbimizle, bedenimizle yaşamalıyız. Miracın anlam ve taşıdığı evrensel mesajlar üzerinde yeniden düşünerek kutlu yolculuğun manevi dünyayı aydınlatmasını sağlamalıyız" dedi.



Bu anlamlı gecede dünya mazlumlarının da unutulmaması gerektiğini söyleyen Altay, "Bu vesile ile Miraç Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini diler, hemşehrilerimizin ve bütün İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlarım" dedi. - KONYA