Başkan Alıcık Rauf Denktaş'ı 5. Ölüm Yıl Dönümünde Andı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın vefatının 5. Yılı nedeni ile mesaj yayınladı.



Başkan Alıcık mesajında "Ömrünü Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmaya çalışarak feda eden, mücadelesiyle dünyaya örnek olmuş yavru vatanımızın kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ı vefatının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Nazilli Belediyesi olarak şehrimizde önemli devlet adamlarımızın isimlerini yaşatarak ulusal bilinci yaşatmayı ilke edinmekteyiz. Bu nedenle yapımını gerçekleştirdiğimiz bir Parkta Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ismini şehrimizde yaşatmanın gururunu da yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN