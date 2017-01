Başkan Alıcık'ın Öğrencilere Yarıyıl Tatili Mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, öğrenci, öğretmen ve ailelere hayırlı bir yarıyıl tatili geçirmelerini diledi.



Nazilli Belediye Başkanı H. Haluk Alıcık, ilk ve orta dereceli okullarda başlayan yarıyıl tatili nedeniyle öğretmenler, öğrenciler ve velilere yönelik bir mesaj yayınladı. Başkan Alıcık mesajında öğrenci ve velilere seslenerek Eğitim camiasının idareci ve öğretmenleri başta olmak üzere, öğrencilerin ve ailelerinin sağlıklı, mutlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini diledi.



Mesajının ilk bölümünde öğrencilere tavsiyelerde bulunan Alıcık; "'Sevgili öğrenciler, başarı birden çok faktöre bağlı olarak ulaşılabilen bir olgudur. Başarıya ulaşmada; sorumluluk duyma, planlı çalışma, ulaşılabilir hedeflere sahip olma ve kararlılık zorunluluğu vardır. Bu faktörlerin tamamı vazgeçilmez öneme sahiptir ve ancak hepsi bir arada olduğunda başarı kaçınılmazdır. Başarılı olmanın belki de en önemli aşaması kendine güvenmedir. Tatiller dinlenmeyi hak ettiğiniz dönemlerdir. Ancak unutmayınız ki dinlenmek sadece boşa vakit geçirmek değildir. Aslında her gün ve her an yaptığımız işi değiştirerek de dinlenebiliriz. Bunun için tatil süresince sizi dinlendirecek ve eğlendirecek aktivitelerin yanı sıra zayıf olduğunuz konularda takviye etmelisiniz. Böylelikle ikinci yarıyıl döneminde daha da başarılı olacaksınız. En önemlisi ise kitap okuma alışkanlığını edinmenin yollarını aramalısınız. Çünkü okumak, problemlerin ve sıkıntıların kaynağını kurutur" dedi.



Mesajının ikinci bölümünde ellerinden gelen özveriyi göstererek öğrencileri için her türlü çabayı gösteren öğretmelere de teşekkür ederek iyi tatiller dileyen Başkan Haluk Alıcık, Anne- babalara da seslendi. Öğrencilerin eksikliklerini başarısızlık olarak düşünmeden ve onları üzmeden bu tatili ikinci döneme daha iyi hazırlamak için değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Haluk Alıcık, "Eğitimin üç önemli sacayağından biri olarak, sizlere öğrencilerimiz üzerindeki emeklerinizden dolayı teşekkür etmek isterim. Çocuğunuzun karnesi sizin beklentilerinizi karşılamamış olabilir. Bu durumda onlara, şefkatle yaklaşın. Çocukların özgüvenini zedeleyecek tutumlardan özenle kaçınmanızı, çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler oluşturacak tepkiler yerine, yapıcı, onarıcı, destek ve teşvik edici yaklaşımlar benimseyin. İkinci yarıyılda telafisinin olduğunu unutmayarak onlardan desteklerinizi esirgemeyin. Telafisi mümkün olan başarısızlıklar sizleri üzmesin" diye konuştu.



Başkan Haluk Alıcık mesajının sonunda; "Tüm öğrencilerimizin gözlerinden öpüyor, öğretmenlerimize en derin saygılarımı sunuyor, iyi tatiller diliyorum" dedi. - AYDIN