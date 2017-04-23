Başkan Alıcık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nazilli'ye Davet Etti

Haliç Kongre Merkezi sahibi Mehmet Naci Topsakal’ın oğlunun düğününe katılmak için İstanbul’a giden, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, düğün öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Başkan Alıcık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nazilli'ye Davet Etti

Haliç Kongre Merkezi sahibi Mehmet Naci Topsakal'ın oğlunun düğününe katılmak için İstanbul'a giden, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, düğün öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Belediye Başkanı Alıcık'ın Cumhurbaşkanı ErdoğanNazilli'ye davet ettiği öğrenildi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Belediyesi'nin ortağı olduğu İnci Yaşam projesinin iş ortağı Yeni Yapı Firması ve Haliç Kongre Merkezi sahibi Mehmet Naci Topsakal'ın oğlunun düğününe katılmak için gittiği İstanbul'da Cumhurbaşkanı ile çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Nazilli Belediye Başkanı olarak katıldığım Mehmet Naci Topsakal abimizin evladının Haliç Kongre Merkezinde yapılan düğününde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi ile sohbet etme imkanı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza güzel Nazillimize davet etme fırsatı buldum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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