Başkan Alıcık, 1 Mayıs'ı Kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Alıcık mesajında, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın barış, huzur ve bayram havasında geçmesi temennisinde bulundu.



1 Mayıs'ın toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını dileyen Başkan Haluk Alıcık, "Her zaman söylediğimiz gibi bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Her türlü şartta emek veren işçi kardeşlerimizin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Biz de belediye olarak emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Demokratik mücadelenin en önemli alanı olan emeğe saygının yollarını açmaya devam edeceğiz"dedi.



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "1890 Yılından bu tarafa dünyada kutlanan 1 Mayıs, 1906'dan itibaren de ülkemizde kutlanmaktadır. Bu yıl da 'Emek ve Dayanışma Bayramı' olarak kutlanacaktır. Emekçilerin Mücadele, birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs'ın ülkemizde ve dünyada tüm halklara ve emekçilere barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini diliyorum. Bu vesile ile işçi ve emekçi vatandaşlarımızın bu anlamlı günlerini en güzel duygularımla kutluyor, saygılar sunuyorum" dedi. - AYDIN