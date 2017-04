Başkan Ali Kılıç'tan liderlere İslamofobi uyarısı

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, 20'nci Avrasya Zirvesi kapsamında birçok Balkan ülkesinden gelen liderlerle buluştu

Kılıç: "Dünyamızıİslamiyet eşittir terör algısı yaratmak isteyenlerden ancak hep beraber ayağa kalktığımızda bunlardan kurtarabiliriz"



İSTANBUL - Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 20'nci Avrasya Zirvesi'ne katılan liderlere seslenerek İslamofobi konusunda uyardı. Başkan Kılıç, "Hiçbir Hristiyan dostumuzun hatta bir adım daha ileri giderek Hristiyan kardeşimizin adına Muhammed adı vermezken, birçok Müslümanın çocuklarına İsa adı koyduğunu biliyoruz. İslamiyeti yanlış temsil eden İslamiyet eşittir terör algısı yaratmak isteyenlerden ancak hep beraber ayağa kalktığımızda bunlardan kurtara biliriz" dedi.

Maltepe Belediyesi, 20'nci Avrasya Zirvesi'ne katılan liderlerin onuruna akşam yemeği düzenledi. Yemeğe; Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Mlade Ivaniç, Sırbistan 2004- 2014 Cumhurbaşkanı Boris Tadic, Hırvatistan 2010-2015 Cumhurbaşkanı Ivo Josipovıc, Lethonya 2007- 2011 Cumhurbaşkanı Valdiz Zatlers, 2007- 2012 Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi, Moldovya eski Cumhurbaşkanı Petru Zucinschı katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaşanan savaşlara değinerek, savaşların sonucu oluşan göçleri ele aldı.

Başkanı Ali Kılıç, "Kendinden bir şey kaybetmeyen dünya o kadar erişilebilir oldu ki teknoloji sayesinde gelişmelerden anında haberdar olabiliyor, bir çok noktada da kendimi bir o kadar da sorumlu hissede biliyoruz. ve bu sorunları yerinde ve anında çöze bilmek bu anlamda sıkıntının daha da gen işleyebilmesini önlemek hepimizin ellerinde çok açık gündem sıcak olduğu için bir örnek vermek istiyorum. Suriye'de savaş olmasaydı bugün milyonlarca göçmen Türkiye'de olmayacaktı. ya da Türkiye üzerinden Balkanları aşıp Avrupa'ya gitmeyecekti ve on binlerce insan yaşamını yitirmek zorunda kalmayacaktı. Demek ki sorunun çözümü savaşın bir an önce bitmesinde yatıyor. Yer yüzünde yaşanan ve hepimizi yakında ilgilendiren gelişmeleri tek tek açmak istemiyorum ama şurası kesindir ki terör zorunlu göç toplumları potansiyel tehlike olarak görmek bozulan dengeler ve bütün bu sorunların üstesinden gelinmeyecek gibi değildir. Aslında ben kendim de göçmen bir ailenin çocuğu olduğum için yıllarca Almanya'da yaşadım. Gazeteci olarak Afganistan' da Yugoslavya'da, Romanya'da birçok savaşı takip etmek zorunda kaldım. Şimdi yerelde bir belediye başkanıyım ve şu konuda o kadar eminim ki el ele verdiğimizde savaşların önüne göçlerin önüne hep beraber geçebilme şansına erebiliriz" şeklinde konuştu.

"İslamiyet eşittir terör algısı yaratmak isteyenlerden ancak hep beraber ayağa kalktığımızda bunlardan kurtarabiliriz" diyen Başkan Kılıç, "Dünyamızı her geçen gün derinden sarsan terör saldırıları nedeniyle özellikle de batı Avrupa'da İslamofobi ile çalkalandığını düşündüğümüzde hiçbir Hristiyan dostumuzun hatta bir adım daha ileri giderek Hristiyan kardeşimizin adına Muhammed adı vermezken, birçok Müslümanın çocuklarına İsa adı koyduğunu biliyoruz. Yani anlatmak istediğim şudur ki İslamiyeti yanlış temsil eden İslamiyet eşittir terör algısı yaratmak isteyenlerden ancak hep beraber ayağa kalktığımızda bunlardan kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Daima sevgi kazanacak"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sevginin barışın temeli olduğuna dikkat çekerek, "Kin öldürür sevgi yaşatır felsefesinden yola çıkarak kendime bir slogan oluşturdum. 'Daima sevgi kazanacak' ben de bu slogan ile yola devam ediyorum. Bu salonda her biri bir birinden değerli özellikle de Balkan ülkelerinden gelen Orta Asya'dan gelen sayın büyük elçiler, milletvekilleri, başbakanlar, yakın tarihimizin çok önemli tanıkları bu nedenle hala makamda olanlar ile makamı bırakıp yeni arkadaşlara devreden bu değerli şahsiyetlerin eğer arzu etmeleri halinde, ayağa kalkmaları halinde dünya barışına gerçekten katkı sunabileceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Başkan Kılıç, "Farklı düşünebiliriz, farklı dillerimiz hatta farklı inançlarımız da olabilir ama ortak bir noktamız var o da Hümanizmin değerlerini ortaya çıkarabilirsek dünya barışına cidden katkı sunmuş olacağız. Bu duygularla yerelde görev yapan 25 yılını Almanya'da geçiren bir kardeşiniz, gazeteciniz olarak bu tür etkinlikler başta olmak üzere dünya barışı başta olmak üzere ülkemizin de ciddi bir huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu toplantıların hepimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.