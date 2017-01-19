Başkan Ali Kılıç, Gözleri Kapalı Yemek Yaptı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, görme engellilerin hayata nasıl tutunduğunu anlamak amacıyla gözlerini kapatarak, görme engelli aşçı şef Namık Tuncel ile birlikte yemek yaptı. Kılıç, "Engelsiz bir yaşam için öncelikle empati kurmaya ve birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var" dedi.



Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfak Atölyesi'nde Maltepe Belediyesi'nin İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu işbirliği ile hayata geçirdiği "Engelsiz Hayat Projesi" heyecanı yaşandı. Engelsiz Hayat Projesi kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç gözlerini kapattı ve Balıkesir'den yola çıkan Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları Derneği Koordinatörü, görme engelli aşçı Namık Tuncel ile birlikte yemek yaptı.



Etkinlik sayesinde engellilerin yaşadığı sorunları daha iyi anladığını belirten Kılıç, "Ne yazık ki toplum olarak engellileri anlamak konusunda eksikliklerimiz var. Onlara acıyan gözlerle bakmak yerine hayata tutunma çabalarına ve mücadelesine destek olmalıyız. Bugün burada onların sıkıntılarını bizzat yaşayarak, empati kurarak daha iyi anlama fırsatı bulduk. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Önce empati kuracağız"



"Engelsiz bir yaşam için öncelikle empati kurmaya ve birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var" diyen Başkan Kılıç, görme engelli aşçı Namık Tuncel ile bir yandan yemek yaparken bir yandan da Maltepe'de engelsiz bir yaşam için yaptıkları çalışmalardan bahsetti.



Üreten Engelliler Merkezi'ni hizmete açmaya hazırlandıklarını ifade eden Kılıç, "Bu merkezimiz sayesinde engelli dostlarımız hem sosyal hayata katılacak, hem de üreterek kendi yeteneklerini keşfedecekler" dedi. Ayrıca her yaz ilçe genelindeki engelli vatandaşları aileleriyle birlikte Engelsiz Yaz Kampı'nda ücretsiz olarak tatil imkanı sunduklarını belirten Kılıç, kentsel dönüşümden, M'Expo'ya ve kadın istihdamını arttırmaya yönelik projelerine kadar ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.



"Ben Engel Tanımam" diyerek Türkiye çapında engelliler için farkındalık yaratmak amacıyla Balıkesir'den yola çıktığını belirten Namık Tuncel ise, "Başkan Ali Kılıç gibi insanlar hem engellilerin sorunlarının çözümünde hem de sosyal yaşamda varolmaları konusunda umut oluyor. Bugün bu etkinlik için Maltepe'nin seçilmesi tesadüf değil. Maltepe başkanıyla birlikte Engelsiz bir yaşam için çok önemli çalışmalara imza atıyor. Bu projede sizlerle işbirliği yaptığım için mutluyum" dedi. - İSTANBUL