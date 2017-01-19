Başkan Ali Çetinbaş: Ticaret Borsası, Kütahya İçin Önemli

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ve beraberindeki heyet, Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin'i ziyaret etti.



KÜTBO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Bintepe ve Meclis Başkan Yardımcısı Ali Doğanay'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Kütahya'nın tarım alanındaki verimli arazileri hakkında bilgi paylaşımı yapılarak, kent ekonomi ve tarım alanındaki yatırım projeleri görüşüldü.



Ziyarette, KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, borsanın yapmış olduğu proje çalışmaları ve yeni hizmet binası hakkında bilgi vererek, tarım alanında verimli arazi kullanımı hakkında görüşlerini sundu.



AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Başkan Necati Gültekin'e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik ederek, borsanın Kütahya'daki önemini vurguladı.



Gültekin, Çetinbaş ve AK Parti İl Başkan Yardımcıları Remzi Günay ve Mehmet Er ile yönetim kurulu üyesi Murat Karaca'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. (EFE) - KÜTAHYA