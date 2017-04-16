Başkan Ali Çetinbaş Oyunu Kullandı
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Anayasa değişikliği halkoylaması kapsamında oyunu Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde kullandı.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Anayasa değişikliği halkoylaması kapsamında oyunu Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde kullandı.
Başkan Çetinbaş ve eşi Gülistan Çetinbaş oy verme işlemini, saat 11.00'da Cumhuriyet Mahallesindeki Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisende 1077 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.
Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Çetinbaş, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.(EFE) - KÜTAHYA