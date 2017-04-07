Başkan Ali Çetinbaş: Eğitim-Bir-Sen Üyelerine 'Evet' Kararları İçin Teşekkür Ediyorum
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ve milletvekilleri, Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şubesini ziyaret etti.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ve milletvekilleri, Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şubesini ziyaret etti.
Başkan Çetinbaş, referandum çalışmaları kapsamında, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı ve Ahmet Tan ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cevdet Korkmaz ile birlikte, Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şubesini ziyaret ederek, sendikanın başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bilgi alış verişinde bulundu.
Başkan Ali Çetinbaş, "Eğitim-Bir-Sen üyelerine 'evet' kararları için teşekkür ediyorum. 16 Nisan'da herhangi bir partiye oy verilmeyecek. Ülkemizin daha da hızlı kalkınması için bir sistem değişikliği yapılıyor" diye konuştu.
Bu arada, Çetinbaş, Nazlı, Tan, Yılmaz ve Korkmaz, Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şubesi görevine bir hafta önce atanan Fatih Köse'ye başarı dileklerinde bulundular.(EFE) - KÜTAHYA