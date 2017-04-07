Başkan Ali Ay'dan, Emniyet Müdürüne Plaket ve Çiçek

BURSASPOR Klubü Başkanı Ali Ay, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a, çiçek ve plaket hediye etti.



Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, Karabük Spor'u kendi sahasında ağırlıyor. Karlışmanın devre arasında, Bursaspor Klübü Başkanı Ali Ay, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle statta İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a, çiçek ve plaket hediye etti. Ali Ay, tüm polislere teşekkür etti. Emniyet Müdürü Selami Yıldız da, Başkan Ay'a, teşekkür edip birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



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