Başkan Alemdar Herkesi Oy Kullanmaya Çağırdı

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 16 Nisan Pazar günü Anayasa Değişikliği için yapılacak halk oylamasında herkesi sandığa davet etti.



Sosyal paylaşım hesabı twitter üzerinden vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Yusuf Alemdar, oy kullanmanın önemine değinerek, "Değerli hemşehrilerim, 16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan referandum da herkesin oy kullanması çok önemli. Güçlü bir demokrasi için sandığa gidip oyumuzu kullanalım. Ülkemizin geleceğine sahip çıkalım. Geleceğimiz için, demokrasimiz için, daha güçlü Türkiye için herkesi sandıklara bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA