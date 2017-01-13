Başkan Albayrak: "Türkiye'nin 2. Büyük Et Kombinasını Malkara'ya Yapıyoruz"

Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği(TRAKYAKENT) ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Trakya Vizyon Paneli" Tekirdağ'da yapıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Türkiye'nin 2. büyük et kombinasını Malkara'ya yapıyoruz" dedi.



TRAKYAKENT'e üye belediye başkanlarının katıldığı panele katılan Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Güneş Gürseler "Çevre Politikaları", Yazar Hasan Özgen "Kültür Mirası", Kent Plancısı Faruk Göksu da "Stratejik Planlama" konularında katılanlara bilgiler verdiler.



Tekirdağ'da bir otelde yapılan panelde açılış konuşması yapan ve Trakya Vizyon Paneli yapılacağını öğrenince çok sevindiğini ve destek verdiğini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve TRAKYAKENT Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın 5 vizyonuyla ilgili bilgiler vererek, "Bu işe çok önem veriyorum. Daha önce de söyledim, 5 vizyonumuz var. Yakında ihale edeceğiz, Türkiye'nin 2. Büyük et kombinasını Malkara'ya yapıyoruz. Bu da hayvancılığımızın kalkınmasına katkı sağlayacak. Güçlü sanayisi, tarım ve hayvancılığı, lojistik yatırımlarıyla, turizmi ve üniversitesi ile çevreye duyarlı, kentleşmesini tamamlamış, yaşanılabilir, güvenli ve mutlu bir Tekirdağ için çalışıyoruz" dedi.



Albayrak'ın konuşmasının ardından, panel, konuşmacıların sunumlarıyla devam etti. - TEKİRDAĞ