Başkan Albayrak Tekirdağspor'a Başarılar Diledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 15 Ocak Pazar günü Saat 13.30'da Namık Kemal Stadyumunda Türkiye 3. Lig 1. Grupta Kocaelispor ile 2. Yarının ilk maçını oynanacak olan Tekirdağspor'un antrenmanını izledi.



Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla görüşerek onlara moral veren Albayrak, Pazar günkü maç için futbolculara başarılar diledi.



Kocaeli maçını kazanacaklarına inandığını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağspor'umuz ikinci yarıda başarılı olacak ve ligi iyi bir yerde bitirecek" dedi.



Albayrak Tekirdağspor'u kendi tesislerini kazandırmak için de çalışmalara başladıklarını söyledi. - TEKİRDAĞ