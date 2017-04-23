Başkan Albayrak'tan Miraç Kandili Mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Kadir Albayrak mesajında, "Miraç Kandili, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in, miraca yükselerek yüce Allah'ın huzuruna yükseldiği, insanların Allah'ın rahmetine, merhametine ve bereketine ulaştığı önemli gecelerden biridir. Toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, paylaşımın ve yardımlaşmanın arttığı, insanların kendilerini sorgulamalarını sağlayan bu anlamlı geceler, maddi ve manevi kirlerden arınma, üstümüze düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmek ve kendimizi sorgulamak için önemli bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle, Miraç Kandilinin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize ve tüm insanlığa mutluluk, huzur ve barış getirmesini diler, hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Miraç kandilini kutlarım" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ