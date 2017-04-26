Başkan Albayrak'tan, Çorlu Tso'ya Ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.



Ziyarette Çorlu TSO Meclis Başkanı İsmail Güleroğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir süre görüşen Albayrak, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün'ün vefatı dolayısıyla Güleroğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine taziyelerini sundu.



Güleroğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri de, ziyaretinden dolayı Başkan Albayrak'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - TEKİRDAĞ