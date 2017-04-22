Başkan Albayrak Süleymanpaşa ve Çorlu İlçelerinde İncelemelerde Bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yapılan bazı çalışmaları inceledi.



Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Osman Kavrakoğlu Caddesinde başlayan beton asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen ve çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alan Albayrak, "Vatandaşlarımıza sabır ve hoşgörülerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Süleymanpaşa'dan sonra Çorlu'da, bir alışveriş merkezinin bulunduğu bölgede Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan kavşak düzenlemesi çalışmalarını da inceleyen Başkan Albayrak, "Bu düzenlemeyle buradaki trafik akışı da daha rahat sağlanacak" diye konuştu. - TEKİRDAĞ