Başkan Albayrak Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Şarköy ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi.



Şarköy Halk Eğitim Merkezi salonunda TESKİ Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen toplantıda talep ve önerileri dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, muhtarlarla mahalleleri hakkında durum değerlendirmesi yaptı.



Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve diğer yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'nin Şarköy ilçesinde ve diğer ilçelerde yaptığı çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Kadir Albayrak Şarköy'e 15 milyonluk yatırım müjdesini vererek, Şarköy'de içme suyu inşaatında sona gelindiğini belirtti ve su depolarının da temizliğinin yapılacağını söyledi.



Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak artık çok güçlüyüz ve tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikle aciliyeti olan birçok mahallemizin yollarını asfalt ve RCC beton yaptık. Kış mevsimi nedeniyle bu çalışmalarımızı yavaşlattık, ancak havalar elverişli olduğu takdirde tüm mahalle yollarımızı yapmaya devam edeceğiz. Görev süremizin sonuna kadar yapılmamış yol bırakmayacağız" dedi. - TEKİRDAĞ