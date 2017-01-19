Başkan Albayrak, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin Tanışma Dayanışma Programı'na Katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediyesi ve Ergene Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen "İl Tanışma ve Dayanışma" programına katıldı.



Ergene'de bir otel restoranında gerçekleştirilen ve Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'ın yanı sıra Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ülkemizde kadınlara her zaman büyük görevler düştüğünü söyledi ve her başarılı erkeğin arkasında bir kadının olduğunu yineledi.



Gündemdeki terör olaylarına da değinen Albayrak, "2016 yılında kötü bir yıl yaşadık. 2017 yılının ilk saatlerinde de terör saldırısına maruz kaldık. Ama ülkemiz çok büyük ülkedir, her türlü terörün üstesinden gelecektir. 2017 yılı inşallah ülkemiz açısından daha iyi bir yıl olacaktır" dedi. - TEKİRDAĞ