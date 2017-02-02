Başkan Albayrak'ın Ziyaret Programları

Şarköy Belediye Meclis toplantısı için Şarköy ilçesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Şarköy dönüşünde Hoşköy, mahallesini ziyaret etti. Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Cengiz Gülebay sendika yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileriyle beraber Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti



Kıraathanede mahalle sakinleriyle görüşen ve hatırlarını soran Albayrak çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Hoşköy Muhtarı Abdullah Yatır ve Güzelköy Muhtarı Mehmet Deniz ile mahallerin genel durumu hakkında değerlendirme yapan Başkan Albayrak Hoşköy ve diğer köylerin de 2017 yılında Büyükşehir Belediyesinden büyük hizmetler alacağını söyledi.



Tüm Yerel Sen Genel Başkanından Büyükşehir Belediyesine ziyaret



Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Cengiz Gülebay sendika yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileriyle beraber Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile sohbet ederek çalışmalarla ilgili bilgiler alan Genel Başkan Gülebay karşılıklı görüş alışverişinde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Gülebay'a teşekkür etti. - TEKİRDAĞ