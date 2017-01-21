Başkan Albayrak'ın Taziye Mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Suriye'nin El Bab şehrinde DEAŞ'la girilen çatışmada şehit olan askerler adına taziye mesajı yayınladı.



Başkan Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Suriye'nin El Bab şehrinde devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda uğradıkları hain saldırı sonucu 5 askerimizin şehit, 9 askerimizin de yaralı olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum." - TEKİRDAĞ