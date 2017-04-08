Başkan Albayrak'ın, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Albayrak, mesajında, 8 Nisan 1971' de, Romanların sorunlarını tartışmak üzere Londra yakınlarında ilk Uluslararası Roman Kongresi'nin toplandığını bu kongreye atfen, 1990'dan itibaren 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olarak, 'barış, refah ve dayanışma için birlik' anlayışıyla kutlandığını hatırlattı.



Başkan Albayrak, "Romanlar, insanlık ailesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yaşadıkları her ülkede o ülkenin en renkli kültürünü oluşturmuşlardır. Türkiye coğrafyası da, tarih boyunca Romanlar ve Roman kültürünün gelişimi açısından önemli bir yere sahip olmuştur. Roman vatandaşlarımız bu özel ve önemli yeri edinmenin yanında birçok sorunla da karşı karşıya gelmektedir. Bu sorunların başında istihdam sorunu bulunmaktadır. Ayrıca barınma ortamlarının elverişsizliği, sağlıklı bir yaşam sürmeleri noktasında tehdit oluşturmaktadır. Dolayısıyla Roman vatandaşlarımızın sosyal yerler noktasındaki sorununun aşılması, ortadan kalkması hayati bir önem taşımaktadır. Eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanılamaması da Roman çocuklarımızın iyi bir gelecek oluşturamamalarına neden olmakla birlikte istihdam sorununun temelini oluşturmaktadır. İstihdam edilebilirliğinin arttırılması için geliştirilmiş eğitim becerileri ve rehberlik hizmetleri gereklidir. Tüm bu alanlarda başarının elde edilebilmesi için kurumlar, sosyal paydaşlar ve Roman derneklerinin işbirliği içerisinde olması şarttır" ifadelerini kullandı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin de Roman vatandaşlar için üzerine düşen görevi yerine getireceğini aktaran Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Roman vatandaşlarımızın haklarının korunmasında, geliştirilmesinde, yaşam standartlarının yükseltilmesinde üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle, Romanlar'ın etnik ve kültürel ayrımcılığa uğramamaları, yaşamın her alanında baskıya maruz kalmamaları ve sosyal hayatta hak ettikleri yeri almalarını dileğiyle; başta Trakya'daki Roman hemşehrilerim olmak üzere, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki Romanlar'ın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum" ifadeleriyle mesajını sonlandırdı. - TEKİRDAĞ