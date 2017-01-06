Başkan Albayrak İl Müdürleriyle Bir Araya Geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Tekirdağ Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin'i ve Tarım İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca'yı makamlarında ziyaret etti.



Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin ile görüşerek sohbet eden Başkan Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın yaptığı halk sağlığı çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Halk Sağlığı İl Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili bilgi Alan Albayrak, çalışmalarında başarılar diledi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca'yı da makamında ziyaret etti. Zekeriya Sarıkoca ile görüşerek sohbet eden Başkan Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı/nın yaptığı çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Albayrak, Sarıkoca'ya çalışmalarında başarılar diledi.



Ziyaretten memnunluk duyduğunu belirten Sarıkoca da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çiftçiye ve tarıma yaptığı hizmetlerden dolayı teşekküre etti. - TEKİRDAĞ