Başkan Albayrak: "Hayrabolu Köprüsü ile İlgili Kamulaştırma Çalışmaları Başlatıldı"

Türk Amerikan Demokrasi Vakfı Başkanı Erdem Sevinç, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret ederek, Hayrabolu Köprüsü ile ilgili Amerika'da yapılan çalışmaları anlattı. Albayrak, "Hayrabolu Köprüsü ile ilgili kamulaştırma çalışmaları başlatıldı" dedi.



Hayrabolu'daki gömülü köprünün çıkarılması için Amerika'da imza kampanyası açan Türk Amerikan Demokrasi Vakfı Genel Başkanı Hayrabolulu Erdem Sevinç Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.



Danışmanlar Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin'in de eşlik ettiği ziyarette köprü konusunun Amerika'daki yansımalarıyla ilgili bilgiler veren Sevinç, Amerikalıların da sonucu merakla beklediğini ve hatta davet edildikleri takdirde köprünün çıkarılması için başlatılacak kazı çalışmalarını yerinde incelemek için Hayrabolu'ya gelebileceklerini aktardı.



Köprü konusunu gündemde tutan Gazeteci Şerif Baysalan'ın da bulunduğu toplantıda ayrıca teknik konularda da detaylı bilgilendirme yapıldı.



Ziyaretten memnunluk duyduğunu belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da kamulaştırma için dosyanın hazırlandığını ve çalışmaların sonuca ulaşması için çalışmaların hızlandırıldığını söyledi. - TEKİRDAĞ