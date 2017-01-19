Başkan Albayrak, Ergene, Kapaklı ve Saray'ın Mahallelerini Ziyaret Etti

Mesaisine sabahın erken saatlerinde Çorlu ilçesinde başlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene ilçesine bağlı Karamehmet, Bakırca, Kapaklı ilçesine bağlı Uzunhacı, Bahçeağıl ve Saray ilçesine bağlı Göçerler Mahallelerini ziyaret etti.



Mahalle Sakinlerinin hal ve hatırını soran Albayrak, mahallelerin sorunları ile ilgili bilgiler aldı ve vatandaşların isteklerini dinledi. Bahçeağıl Muhtarı Halim Çelebi, Uzunhacı Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır, Bakırca Mahalle Muhtarı Mehmet Açıkgöz, Göçerler Mahalle Muhtarı Ahmet Aydın, Karamehmet Mahalle Muhtarı Ahmet Çete ile de görüşen Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri de mahallelerine yaptığı çalışmalardan dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkür etti.



Öte yandan Büyük Yoncalı Velimeşe arasında yapımı tamamlanan RCC beton asfaltta inceleme yapan Başkan Albayrak, "Bu hizmetimiz de bölgemize hayırlı olsun" dedi. - TEKİRDAĞ