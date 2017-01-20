Başkan Albayrak'a Ziyaret

Türk Amerikan Demokrasi Vakfı Genel Başkanı Erdem Sevinç, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hayrabolu'daki gömülü köprünün çıkarılması için Amerika'da imza kampanyası başlatan Türk Amerikan Demokrasi Vakfı Genel Başkanı Erdem Sevinç'in, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.



Danışmanlar Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin'in de eşlik ettiği ziyarette konuşan Sevinç, köprüyle ilgili araştırmalara devam ettiğini, Amerikalıların da sonucu merakla beklediğini ve hatta davet edildikleri takdirde köprünün çıkarılması için başlatılacak kazı çalışmalarını yerinde incelemek için Hayrabolu'ya gelebileceklerini aktardı.



Albayrak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, kamulaştırma için dosyanın hazırlandığını ve sonuca ulaşılması için çalışmaların hızlandırıldığını söyledi.