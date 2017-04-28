Başkan Albayrak, 4 İlçedeki Çalışmaları İnceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu, Kapaklı, Çerkezköy ve Saray ilçelerindeki çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Başkan Albayrak, sabah erken saatlerde Çorlu ilçesinde asfalt çalışması tamamlanan Adnan Doğu Caddesi ile çalışmaların devam ettiği Eski Bağlar Caddesi ve Çamlıbel Caddesini inceledi. Daha sonra, Önerler ve Ergene-Velimeşe arasında 13 kilometrelik RCC Beton Asfalt için ön hazırlık çalışmaları biten yolu yerinde inceleyen Albayrak, çalışmalarına Kapaklı Yanıkağıl ve Saray Büyükyoncalı yolu arasında yapımı tamamlanan beton asfalt çalışmaları ile devam etti.



Kapaklı ilçesinde de incelemelerde bulunan Başkan Albayrak yetkililerden, Karaağaç'ın tüm cadde ve bağlantı yollarının asfalt kaplama çalışmasının tamamlandığı ve yerleşim yerinden geçen kanalizasyonun, kapalı sisteme dönerek Biyolojik Arıtma Kollektörüne bağlandığı bilgisini aldı. Karaağaç Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Albayrak ile sohbet eden vatandaşlar, hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Projelerin tamamlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Albayrak, çalışmaların Kapaklılı ve Karaağaçlı vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.



Çerkezköy ilçesi, Kızılpınar Mahallesi Muhtarı Ahmet Milli'yi ziyaret ederek muhtarlık çalışmaları ile ilgili bilgi alan Başkan Albayrak, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesinde, Muhtar Milli ile devam eden alt yapı ve düzenleme çalışmalarını inceledi. Saray ilçesine bağlı Göçerler Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet eden ve Muhtar Mehmet Aydın'dan mahallenin genel durumu ile ilgili bilgi alan Başkan Albayrak, beton asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.



Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi'ni de ziyaret eden Başkan Albayrak, son olarak Çorlu Yenice ve Deregündüzlü yolu arasındaki RCC beton asfalt için ön hazırlık çalışmaları biten yolda incelemelerde bulundu. - TEKİRDAĞ