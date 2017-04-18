Başkan Akyürek: "Yeni Dönemde Yatırımlar Artarak Devam Edecek"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, referandumun ardından Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını belirterek, Konya merkez ve ilçelerdeki yatırımları artırarak sürdüreceklerini, şehrin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısına başkanlık eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, referandumdan çıkan sonucun ülkemiz, milletimiz, devletimiz ve Konya adına iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını diledi. Konya olarak referandum döneminde barış içinde bir süreci hep birlikte yaşadıklarını, çalışmalar sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını kaydeden Başkan Akyürek, "Konya insanına yakışan bir vakarla, olgunlukla süreci hep birlikte tamamlamış olduk. Konya'da Cumhurbaşkanımızın katılımı ile yapılan büyük mitingde de yüz binlerce insanımız bir araya geldi. Artık yeni bir dönem başladı. Hemşehrilerimize halk oylaması sürecini olgunlukla yaşadıkları için ve çok yüksek bir katılımla sonuçlanmasını sağladıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.



"Merkez yatırımları devam ediyor, yeni yatırımlar geliyor"



Şehir merkezinde devam eden yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Akyürek, 30 milyon lira harcanan Ecdad Parkı'nın iki ay içinde hizmete gireceğini, stadyum bölgesinde birkaç yeni yatırımı da hayata geçireceklerini dile getirdi. İslam Kültür Merkezi inşaatının tamamlandığını, Panorama Mevlana çalışmasının devam ettiğini kaydeden Başkan Akyürek, birkaç ay içinde onun açılışını da gerçekleştireceklerini kaydetti. Başkan Akyürek, "Konya Müzesi ihalesini hazırlıyoruz. En kısa sürede ihaleye çıkacağız. Etnografya ve Arkeoloji müzelerinin birleştirilmesinden oluşan çok büyük bir yatırım olacak. Mevlana Müzesi inşaatımız başladı. Bedesten bölgesinde Osmanlı Buğday Pazarı inşaatımız bütün hızıyla başladı. Meram Son Duraktaki katkı otopark inşaatımız başladı. Orada bir teleferik biniş hattı da projenin içinde. Tavusbaba bölgesinde de yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. O bölgeye büyük yatırımlar kazandırıyoruz" diye konuştu.



"Metronun durakları tespit edildi"



Merkezde yeni bir raylı sistem hattı konusunda proje çalışması olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, ilk etap metro çalışmasının duraklarının tespit edildiğini, Fetih Caddesi, Ahmet Özcan ve Meram bölgesinde ring yapan bir hat oluşacağını, cadde tramvayı konusunda da Ulaşım Master Planı'nda ön görülen hatlarla ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.



"İlçelere yeni yatırımlar planlanıyor"



Konuşmasında Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında ilçelere yapılan yatırımları da değerlendiren Başkan Akyürek, "Konya'nın top yekün kalkınmasına ve gelişimine yönelik bir yatırım programının uygulanmasına gayret ettik. İlçe ziyaretlerinde ve yaptığımız toplantılarda şu ana kadar yapılanları inceleme, eksiklerin tespiti ve yeni program yapma imkanına kavuşmuş olduk. 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirmeyi kararlaştırdığımız alt yapı yatırımlarının büyük bir çoğunluğunun sürecinin başlatıldığını, ihale edildiğini, bir kısmının tamamlandığını, bir kısmının da yapımına başlandığını yerinde gördük. 2016 dahil ilk üç yıl herhangi bir kritere bakmadan bütün ilçelerimizin belli bir sosyal, kültürel, ekonomik, teknik, fiziki seviyeye gelmesi çalışma yürüttük. Yıl sonu itibariyle Büyükşehir sorumluluğundaki bütün mahalle yollarını, prestij caddelerden eksik olanları tamamlamış olacağız. 2016 yılında yaklaşık 16 şehir konağımız tamamlanma aşamasına geldi. Geri kalanla ilgili de planlamamız var. 2016'da yine aynı şekilde birçok ilçemizde meslek edindirme kurslarını açtık. Orada da binlerce kardeşimiz eğitim göremeye başladı. 2014'te devraldığımız İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanan kültür merkezleri, okullar ve altyapı yatırımlarının da önemli bir bölümü bu süreçte tamamlanmış oldu. Mahalle parkları, ilçelerimize verilen bir kısım destekler, bölge asfalt plentleri gibi yatırımlar tamamlandı. Kısa vadeli vaatlerimiz tamamlandıktan sonra orta vadeli diye tespit ettiğimiz sosyal ve kültürel kalkınma açısından da ihtiyacımız olan ilçe yatırımlarını gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.



"Canla başla çalışıyoruz"



Belediye olarak şehrin tamamında yatırımları artırarak sürdüreceklerini belirten Başkan Akyürek, "Konya insanı çok farklı. Konya insanı vatansever, milletini sever, geleneklerine bağlı. Bir yerde milletimizin, memleketimizin temel direği olmuş, devletimizin ve milletimizin bekası konusunda hassas insanlar. Onun için insanımız ne talep ediyorsa hepsini gerçekleştirebilmek için belediyeler olarak canla başla çalışmamız ve bu konuda azami gayret göstermemiz gerekiyor. Hedefleri büyük tuttuğumuzda Cenabı Hak yeni imkanlar, yeni yollar açacaktır" diye konuştu. - KONYA