Başkan Akyürek Karataylı Muhtarlarla Buluştu

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli'nin de bulunduğu toplantıda, muhtarların idarenin halkla teması en güçlü olan ayağı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın topyekün kalkınması için Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında yapılan yatırımları anlattı.

Son 2 senede yatırım planlamasının büyük bölümünü merkez dışındaki ilçelere gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Akyürek, "Önceliği altyapıya verdik. Yeni yasa kapsamında şu ana kadar harcanan para 1.2 milyar lira. Bu yıl sonuna kadar Büyükşehir sorumluğundaki köy yollarının tamamı asfaltlanmış veya belli bir aşamaya gelmiş olacak. Kanalizasyon ve su şebekesi olmayan beldelerin altyapı problemi bitmiş oluyor. Merkez dışındaki 28 ilçenin tamamında prestij caddeler tamamlanıyor. Şehir konakları önemli oranda tamamlanmış oluyor. Böylece, aslında 10 senede yapılabilecek olan birçok yatırım 3-4 senede tamamlanmış oluyor. Konya bu noktada bir lokomotif görevi gördü" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi'nin Mevlana civarında yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Akyürek, yeni Konya Müzesi, Mevlana Müzesi ve diğer yatırımlarla Kışla Caddesinin daha da gelişeceğini ve Türkiye'nin sembol caddelerinden olacağını kaydetti.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli de düzenlenen toplantı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e teşekkür etti. Konuşmasında Karatay'da son yıllarda yaşanan gelişimini anlatarak, ilçenin gelişimi için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalıştıkları belirten Hançerli, yapılan yatırımlar nedeniyle hükümete ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarları Derneği Başkanı Suat Uzun da ilçe yatırımları ve muhtarların taleplerinin ele alındığı toplantıdan memnun olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e teşekkür etti.

MUBİS VE KOBİM ANLATILDI

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Bilgi Sistemi (MUBİS) ile Koordinasyon Bilgi Merkezi Yatırım İzleme Ekranının (KOBİM) da anlatıldığı toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi yöneticileri ile muhtarlar katıldı.

Toplantının sonunda tüm muhtarlar mahalleleri ile ilgili taleplerini ilgili daire başkanlarına bizzat ilettiler.