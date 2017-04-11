Başkan Akyürek, 'Evet' Çadırlarını Ziyaret Etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Selçuklu, Karatay ve Meram Gençlik Kolları'nın Kültür Park, Zafer Meydanı ve Alaeddin Tepesi çevresinde bulunan "Evet Çadırları"nı ziyaret ederek gençlerle sohbet etti, vatandaşlara karanfil dağıttı.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Selçuklu, Karatay ve Meram Gençlik Kolları'nın şehir merkezinde kurdukları "Evet Çadırları"na ziyarette bulundu. Çadırlarda gençlerle ve vatandaşlarla görüşen Başkan Akyürek, 16 Nisan'daki referandum öncesi yapılan çadır nöbetlerinin son derece önemli olduğunu söyledi. Başkan Akyürek, "Buralardaki nöbetler adeta 15 Temmuz nöbeti gibidir. 16 Nisan, 15 Temmuz darbecilerine bir daha imkan sağlamayacak önemli bir süreç. Sizleri yaptığınız çalışmalar için tebrik ediyorum. Bu çalışmalar aslında milletimizin, memleketimizin, ülkemizin, devletimizin bekası ve insanımıza faydalı olmak için yapılıyor" dedi.



Kültür Park, Zafer Meydanı ve Alaeddin Tepesi çevresinde bulunan çadırları ziyaret eden Başkan Akyürek, vatandaşlara ve bölge esnafına da karanfil dağıttı. - KONYA