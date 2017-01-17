Başkan Aksoy, Çalışmaları Anlattı

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, birim müdürleri ile birlikte düzenlediği toplantıda belediyenin 2016 yılı çalışmaları ile 2017 yılındaki projelerini anlattı.



Aksoy, 2016 yılının tarihin yeniden yazıldığı bir yıl olduğunu söyleyerek,"Nasıl Türk tarihinde önemli yıllar var 2016 yılı da bunlardan birisi oldu. En fazla öne çıkanda hain FETÖ'ye mensup bir takım unsurların harekete geçmesiyle başlayan dibi daha gerilere dayanan sonucu da daha belli olmayan bir darbeyle karşı karşıya kaldık. Bu hainlerin yapmak istediği diğer darbe girişimlerinden farklıydı. İktidarı değiştirip yada düzenin yeniden yapılmasına yönelik darbeler oluyordu. Bu darbe girişimi Arap baharının Türkiye'deki girişiminin zuhur edilmiş şekliydi. Böyle bir takım saldırıya geçmek isteyenler bir değil bin defa düşünmeli. Bu millet süngüleriyle bu toprakları korudu" dedi.



Belediye birim Müdürleri tarafından 2016 yılı çalışmalarının anlatıldığı toplantının sonunda konuşan Başkan Aksoy, 2017 yılında ilk hedeflerinin, belediye hizmet binasının projesini hazırlayıp karayollarının olduğu yere kaymakamlık binası ile birlikte yapmayı ve 2018 yılında da ihalesine çıkılmasını arzuladıklarını söyledi.



Başkan Aksoy, ayrıca, Safranbolu Koruma kurulu ile birlikte orta yol bularak, Hasadede türbesi'ne yapmayı planladıkların seyir terasını da hayata geçirmek istediklerini de anlatarak,"Mahallere yaptığımız parkalarında farklı olarak bu yıl Survivor parkı yapacağız. Andralinin yüksek olduğu bir park olacak. Tarihi bölgedeki trafiği rahatlatmak için Göztepe mahallesine kanyon üzerine estetik bir köprü yapacağız. Toplamda 300 metre açıklığı olan köprü. Projeyi tamamladık proje onaylarını aldık. Hızlı bir şekilde ihaleye çıkacağız. 2017'de temelleri atıp 2018'de hizmete alacağız. Bölgedeki yağan kardan sonra en başarılı belediyecilik uygulamasını biz yapmaktayız. Bağlar bölgesinde 60 cm kar yağmasına rağmen 1 saat bile yolları kapalı bırakmıyoruz. Yaklaşık 60 kişilik ekiple ulaşımı hayatı durdurmadan çalışmaları sürdürmekteyiz. Bu yıl ayrıca hedefimiz 50 bin ton asfalt sermek. 2017'de DSİ arıtma tesisi sağlayacak şebeke boruları yenilerek depo çalışmalarımız olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği fonuna başvuru yaptık. Yaklaşık 15 milyon avroluk projede bütün aşamaları geçtik. İPART kapsamında bu bedeldeki para AB tarafından Safranbolu'da harcanacak. Safranbolu belediyesi olarak belediyeler birliğinin belediye ve özel idarenin ortak olduğu çevre birliğine üyeyiz. Karabük Kızılcaörende katı atık bertaraf ihaleyi yapmış hukuki süreç başladı. Çevre birliği yenice yolu üzerinde bölgeyi yeni yatırım alanı olarak belirledi. Kızılcaören'deki mevcut yer ile ilgili olarak mahkeme duyduğum kadarıyla kurum lehine karar verdi. Şimdi yenice yolundaki proje nasıl olacak önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Safranbolu'da günlük 40 ton çöp çıkıyor. Mevcut çöp toplama alanımız tarihi bölgenin süt tarafında yer alıyor ve burada sürekli yangınlar çıkıyor. Artık dayanılmaz bir hal aldı. Safranbolu'da bir aktarma istasyonu kurarak toplanan çöpleri Zonguldak'a gönderme çalışmalarımızı başlattık" dedi. - KARABÜK