Başkan Akpınar 'Hayatını' Kitapta Birleştirdi

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın, çocukluk ve gençlik yıllarını, siyasi hayatını ve belediye başkanlığı dönemini bizzat kaleme aldığı "Bir Başkan, Bir Şehir, Bir Aşk" isimli kitabı okuyucu ile buluştu.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 3 yıllık belediye başkanlığı sürecini bir de kitapla taçlandırdı. Bir süredir çalışmaları devam eden ve Başkan Akpınar tarafından bizzat kaleme alınan "Bir Başkan, Bir Şehir, Bir Aşk" isimli otobiyografi kitabı, yayımlanarak tüm satış noktalarındaki raflarda yerini aldı. Kitapta, Akpınar'ın çocukluk ve gençlik hatıralarına, siyasi yaşamına ve belediye başkanlığı sürecinde hayata geçirdiği hizmetlerin arka planına yer verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de 'onur yazıları' ile kitaba katkı sundu.



Akpınar'ın başından geçen anılar, karikatürize edilen görsellerle desteklendi. Türkiye siyasetine damga vuran isimlerle ilgili anekdotlara, diyaloglara ve özel anılara da kitapta yer verildi. Başkan Akpınar, Türkiye genelinde, tüm kitap satış noktalarında yer alan ve kısa sürede büyük ilgi gören "Bir Başkan, Bir Şehir, Bir Aşk" kitabı için ilk imza etkinliğinin 22 Nisan Kültürpark Fuar Alanında başlayacak olan TÜYAP Kitap Fuarında gerçekleştireceği, saat 13.30'da söyleşi ve 14.30'da da imza etkinliği yapılacağı bildirildi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, kitapla ilgili bilgiler vererek, "Bu kitapta, bir belediye başkanının siyaset ile yoğrulan çocukluğunu, gençliğini okuyacaksınız. Bir kente hissedilen hizmet aşkını göreceksiniz. Söz uçar, yazı kalır anlayışı ile geleceğe bir not düşmek adına kitabımı kaleme aldım. Çocuklarım 'Bu ülke için ne yaptın' diye sorarsa, tüm yaşananları, onlara, göğsümü gere gere anlatabilmek için yazdım. Yaşadıklarımda yer alan ve yoldaşlıklarıyla bu yürüyüşüme anlam katan herkesi sevgiyle selamlıyorum. Herkesi, yarın başlayacak olan TÜYAP Kitap Fuarı'nda birlikte olmaya davet ediyorum" dedi. - İZMİR